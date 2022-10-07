СМИ: Авиабилеты за границу многократно подешевели на фоне снижения спроса

Аналитики заявили о резком снижении стоимости авиабилетов на популярные зарубежные направления в октябре. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

СМИ: закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны

Взлетевшие после введения частичной мобилизации в десятки раз цены на авиабилеты за границу вернулись к уровню месячной давности за счет падения спроса в 1,5-2 раза.

В частности, снизились цены на билеты в Дубай (с 300-500 до 38 тысяч рублей), Ереван (с 200 до 11-14 тысяч рублей) и Стамбул (с 45 до 19-25 тысяч рублей).

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев заверил, что дальнейшие заметные изменения в динамике цен маловероятны. По его словам, при стабильности внешне- и внутриполитической ситуации сезонные факторы возьмут верх.

Ранее «Аэрофлот» пообещал полностью вернуть деньги за билеты мобилизованным гражданам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтамбулДубайЕреванАвиабилеты
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