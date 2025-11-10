Пассажиры парома Seabridge вышли на берег в турецком Трабзоне

Отмечается, что люди покинули судно и вышли на берег спустя пять суток.

«Паром Seabridge отправился в Сочи без согласия российской стороны. Он не получило разрешения на заход... и вернулся в Трабзон. Здесь пассажирам вновь пришлось ждать, пока их выпустят на берег», - говорится в сообщении.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил «Радиоточке НСН», что паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи, так как для этого были оформлены не все документы.