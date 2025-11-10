Пассажиры парома Seabridge вышли на берег в турецком Трабзоне
Пассажиры парома Seabridge вернулись из Сочи в турецкий Трабзон. Об этом со ссылкой на одну из пассажирок сообщает RT.
Отмечается, что люди покинули судно и вышли на берег спустя пять суток.
«Паром Seabridge отправился в Сочи без согласия российской стороны. Он не получило разрешения на заход... и вернулся в Трабзон. Здесь пассажирам вновь пришлось ждать, пока их выпустят на берег», - говорится в сообщении.
Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил «Радиоточке НСН», что паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи, так как для этого были оформлены не все документы.
