Пассажиров в московском метро стало меньше на 80%
Пассажиропоток в московском метрополитене снизился на 80 процентов. Такие данные были получены путем сравнения сегодняшнего дня с аналогичным периодом прошлого года.
Почти на столько же (79 процентов) снизилось число пассажиров в наземном общественном транспорте, на 66 процентов — в пригородных электричках.
Число поездок на такси упало на 57 процентов, на каршеринге — на 65 процентов. Кроме того, в столице стали реже пользоваться личным транспортом — машин на дорогах стало меньше на 52 процента.
Также отмечается, что столичные дороги стали свободнее на 80 процентов по сравнению с тем, что было три недели назад, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта города.
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