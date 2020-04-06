Пассажиров в московском метро стало меньше на 80%

Почти на столько же (79 процентов) снизилось число пассажиров в наземном общественном транспорте, на 66 процентов — в пригородных электричках.



Число поездок на такси упало на 57 процентов, на каршеринге — на 65 процентов. Кроме того, в столице стали реже пользоваться личным транспортом — машин на дорогах стало меньше на 52 процента.



Также отмечается, что столичные дороги стали свободнее на 80 процентов по сравнению с тем, что было три недели назад, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта города.

