Пассажиров Uber обяжут носить маски и дезинфицировать руки

Онлайн-сервис для заказа такси Uber объявил о новых мерах безопасности при поездках в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

100-летняя москвичка вылечилась от COVID-19

Согласно новым требованиям, пассажирам необходимо будет подтвердить санитарную обработку рук, а также наличие маски. Компания заявила, что потратила $50 млн на покупку защитных масок и санитайзеров.

Кроме того, при заказе такси через Uber пассажиры по новым правилам должны использовать только места на заднем сидении и ехать с открытыми окнами.

Кроме того, с 18 мая водители Uber должны будут перед поездками с помощью селфи подтверждать наличие медицинской маски. Специальная технология будет распознавать лицо.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Uber
ТЕГИ:КоронавирусТакси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры