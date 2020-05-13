Пассажиров Uber обяжут носить маски и дезинфицировать руки

Согласно новым требованиям, пассажирам необходимо будет подтвердить санитарную обработку рук, а также наличие маски. Компания заявила, что потратила $50 млн на покупку защитных масок и санитайзеров.

Кроме того, при заказе такси через Uber пассажиры по новым правилам должны использовать только места на заднем сидении и ехать с открытыми окнами.

Кроме того, с 18 мая водители Uber должны будут перед поездками с помощью селфи подтверждать наличие медицинской маски. Специальная технология будет распознавать лицо.







