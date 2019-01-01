Экономика

Убытки Uber превысили 1 миллиард долларов

31 мая00:10

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили один миллиард долларов, передает ТАСС. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов.

Эксперт: Отставка главы Uber – начало конца этой финансовой пирамиды!

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей.

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