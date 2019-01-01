Экономика
Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей.
Убытки Uber превысили 1 миллиард долларов
31 мая00:10
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили один миллиард долларов, передает ТАСС. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов.
Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей.
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ФОТО: Uber
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