Пассажиров столичной подземки могут заставить надеть маски

Всех пассажиров метро Москвы обяжут носить маски. Однако это произойдет в том случае, если этого потребует Роспотребнадзор. Как сообщает «Говорит Москва», с таким заявлением выступила замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Кроме того, она подчеркнул, что за время действия в столичном регионе режима самоизоляции пассажиропоток в столичной подземке снизился более чем на 80%, отмечает RT. Ежедневно совершается чуть более одного миллиона поездок. До введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в будний день количество поездок достигало 9 миллионов.

Столичная подземка закрывает вестибюли ещё 13 станций

Ранее НСН писала, что на станциях московского метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Отмечается, что в настоящий момент уже установлено 20 диспенсоров, которые размещены на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая).

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в ближайшее время санитайзеры появятся и других станциях метро и МЦК – их будет больше 100 штук.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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