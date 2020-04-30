Пассажиров столичной подземки могут заставить надеть маски

Всех пассажиров метро Москвы обяжут носить маски. Однако это произойдет в том случае, если этого потребует Роспотребнадзор. Как сообщает «Говорит Москва», с таким заявлением выступила замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Кроме того, она подчеркнул, что за время действия в столичном регионе режима самоизоляции пассажиропоток в столичной подземке снизился более чем на 80%, отмечает RT. Ежедневно совершается чуть более одного миллиона поездок. До введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в будний день количество поездок достигало 9 миллионов.