Пассажиров рейса Ташкент-Москва не выпускают из самолета

Пассажиры рейса Ташкент-Москва застряли на борту самолета в аэропорту, их не выпускают больше часа, сообщает «РЕН ТВ».

Авиадебошир избил бортпроводницу в самолете Нарьян-Мар-Москва

Лайнер «Узбекских авиалиний» должен был приземлиться в московском Домодедово. Самолет дважды заходил на посадку, но по неизвестным причинам приземлился во Внуково.

Оказалось, что людей не выпускали, так как борт собирается перелететь из аэропорта Внуково в Домодедово. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Ранее в Магадане задержали пьяного авиадебошира.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваАвиакомпанииАвиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры