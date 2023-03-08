Пассажиров рейса Ташкент-Москва не выпускают из самолета

Лайнер «Узбекских авиалиний» должен был приземлиться в московском Домодедово. Самолет дважды заходил на посадку, но по неизвестным причинам приземлился во Внуково.

Оказалось, что людей не выпускали, так как борт собирается перелететь из аэропорта Внуково в Домодедово. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Ранее в Магадане задержали пьяного авиадебошира.

