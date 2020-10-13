Познер предложил крупные штрафы для тех, кто не носит маски

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил в интервью, зачем нужно штрафовать россиян на 50 тысяч рублей за отсутствие маски, пишет URA.RU.

По мнению Познера, штрафы за несоблюдение мер по предотвращению заболеваемости COVID-19 должны быть чувствительными для людей, иначе эта мера не имеет смысла. Он назвал «идиотством» отношение некоторых россиян к коронавирусу и осудил тех, кто не пользуется средствами индивидуальной защиты.

«Если кто-то обвиняет меня в кровожадности – на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл», – пояснил телеведущий. За первое нарушение он предложил штраф в 25 тысяч рублей, за повторное – 50 тысяч.

Согласно Административному кодексу Москвы, штраф за отсутствие масок и перчаток в транспорте для нарушителя составляет 5 тыс. рублей.

Ранее другой телеведущий Владимир Соловьев наорал на россиян, которые игнорируют риски заболевания COVID-19.

