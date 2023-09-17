Пассажиропоток на границе России и Финляндии сократился на 7%
На трех пунктах пропуска в юго-восточной Финляндии сократился пассажиропоток в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану республики.
В ведомстве уточнили, что 16 сентября границу пересекли около 3,9 тысячи человек. Это на 7,3% меньше, чем в субботу, 9 сентября, уточнила пресс-служба пограничной охраны.
Речь идет о контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа.
Финляндия с 16 сентября запретила въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Хельсинки сделал исключение для жителей стран Евросоюза, членов их семей и дипломатов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru