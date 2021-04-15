Пассажирки устроили массовую драку на борту самолета, летевшего из Турции

Несколько пассажирок авиалайнера, который выполнял рейс из Стамбула в Тунис, устроили драку, пишет издание Business News.

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Позже к драке присоединились еще несколько человек. Экипаж самолета авиакомпании Tunisair не смог взять ситуацию под контроль. Причиной потасовки стало распределение мест для багажа.

В результате инцидента авиаперевозчик понес финансовые убытки, а члены экипажа пожаловались на нанесенные им оскорбления и физическое насилие.

1 апреля нетрезвого авиадебошира сняли с рейса компании «Аэрофлот» во Владивостоке.

Мужчина направлялся в Москву, однако оказался в полицейском участке, так как вел себя буйно и агрессивно.

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ФОТО: ФОТО предоставлено НСН одним из пассажиров рейса DP936 российской авиакомпании «Победа»
ТЕГИ:СамолетыАвиаперелеты
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