Пассажирки устроили массовую драку на борту самолета, летевшего из Турции

Позже к драке присоединились еще несколько человек. Экипаж самолета авиакомпании Tunisair не смог взять ситуацию под контроль. Причиной потасовки стало распределение мест для багажа.

В результате инцидента авиаперевозчик понес финансовые убытки, а члены экипажа пожаловались на нанесенные им оскорбления и физическое насилие.

1 апреля нетрезвого авиадебошира сняли с рейса компании «Аэрофлот» во Владивостоке.

Мужчина направлялся в Москву, однако оказался в полицейском участке, так как вел себя буйно и агрессивно.

