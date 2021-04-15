Пассажирки устроили массовую драку на борту самолета, летевшего из Турции
Несколько пассажирок авиалайнера, который выполнял рейс из Стамбула в Тунис, устроили драку, пишет издание Business News.
Позже к драке присоединились еще несколько человек. Экипаж самолета авиакомпании Tunisair не смог взять ситуацию под контроль. Причиной потасовки стало распределение мест для багажа.
В результате инцидента авиаперевозчик понес финансовые убытки, а члены экипажа пожаловались на нанесенные им оскорбления и физическое насилие.
1 апреля нетрезвого авиадебошира сняли с рейса компании «Аэрофлот» во Владивостоке.
Мужчина направлялся в Москву, однако оказался в полицейском участке, так как вел себя буйно и агрессивно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Пассажирки устроили массовую драку на борту самолета, летевшего из Турции
- Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России
- РФ с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией
- Глава ЦРУ: Россия может вторгнуться на территорию Украины
- Росстат заявил о снижении числа бедных в РФ
- Встреча Байдена и Путина может пройти в «предстоящие недели»
- СМИ: США отменили отправку своих кораблей в Черное море
- Visa и Mastercard опровергли возможность отключения в России
- Умер создатель самой крупной в мире финансовой пирамиды
- Редакторам студенческого издания DOXA запретили пользоваться интернетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru