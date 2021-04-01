Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва
Нетрезвого авиадебошира сняли с рейса компании «Аэрофлот» во Владивостоке, сообщает «РЕН ТВ».
Мужчина направлялся в Москву, однако оказался в полицейском участке, так как вел себя буйно и агрессивно. Из-за его действий командиру экипажа пришлось остановить запуск двигателя, чтобы вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Бортпроводники передали мужчину полицейским.
Российские авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года. Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного постановления правительства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва
- В России вводится единая минимальная цена на сигареты
- Военные США прокомментировали заявления Украины о российских войсках у границ
- «Черных» коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет
- Боррель обвинил Москву в агрессивном поведении из-за решения выслать дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru