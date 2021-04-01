Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва

Мужчина направлялся в Москву, однако оказался в полицейском участке, так как вел себя буйно и агрессивно. Из-за его действий командиру экипажа пришлось остановить запуск двигателя, чтобы вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Бортпроводники передали мужчину полицейским.

Российские авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года. Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного постановления правительства.

