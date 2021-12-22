Пассажирам ЦППК предлагают бесплатный чай в морозы
Пассажиры «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) могут бесплатно получить горячий чай в утренние и вечерние часы пик, сообщает телеканал «360».
Такая услуга доступна на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи и Железнодорожная.
Чтобы получить напиток, достаточно подойти к стенду, за которым находится сотрудник в форме компании. Акция продлится до 23 декабря.
Ранее около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) рассказали об улучшении качества поездок. Опросы пассажиров МЦД проводились ежедневно с момента запуска проекта прямо на станциях.
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