Пассажирам ЦППК предлагают бесплатный чай в морозы

Пассажиры «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) могут бесплатно получить горячий чай в утренние и вечерние часы пик, сообщает телеканал «360».

Около 85% пассажиров МЦД отметили улучшение качества поездок

Такая услуга доступна на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи и Железнодорожная.

Чтобы получить напиток, достаточно подойти к стенду, за которым находится сотрудник в форме компании. Акция продлится до 23 декабря.

Ранее около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) рассказали об улучшении качества поездок. Опросы пассажиров МЦД проводились ежедневно с момента запуска проекта прямо на станциях.

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ФОТО: pxhere.com
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