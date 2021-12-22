Пассажирам ЦППК предлагают бесплатный чай в морозы

Такая услуга доступна на станциях Выхино, Одинцово, Мытищи и Железнодорожная.

Чтобы получить напиток, достаточно подойти к стенду, за которым находится сотрудник в форме компании. Акция продлится до 23 декабря.

Ранее около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) рассказали об улучшении качества поездок. Опросы пассажиров МЦД проводились ежедневно с момента запуска проекта прямо на станциях.

