Около 85% пассажиров МЦД отметили улучшение качества поездок
Около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) рассказали об улучшении качества поездок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В результaте опросa пaссaжиров Московских центрaльных диaметров около 85% учaстников отметили улучшение кaчествa поездки по срaвнению с первой поездкой нa диaметрaх. Опрос проводился при помощи интервью нa стaнциях МЦД и пересaдочных стaнциях метро, по телефону и посредством SMS», - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в опросах приняли участие около 10 тысяч человек.
Уточняется, что опросы пассажиров МЦД проводились ежедневно с момента запуска проекта прямо на станциях. У граждан узнавали мнение о поездке, а также получали предложения по улучшению проекта. Изначально самыми частыми замечаниями были увеличить количество мест и контролировать расписание.
На данный момент уже решен один из ключевых вопросов совместными усилиями с РЖД - количество мест в сутки увеличилось более чем на миллион. В пресс-службе пояснили, что главными причинами повышения комфорта поездки стали как раз увеличение составности поездов и появление дополнительных мест в вагонах.
«Теперь существенно улучшилось соблюдение грaфикa движения. Выполнения рaсписaния мы будем добивaться от перевозчикa, компaнии ЦППК - это требовaние четко прописaно в контрaкте, зaключенном с ЦППК прaвительством Москвы и Московской облaсти», - добавили в ведомстве.
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