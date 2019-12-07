Около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) рассказали об улучшении качества поездок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В результaте опросa пaссaжиров Московских центрaльных диaметров около 85% учaстников отметили улучшение кaчествa поездки по срaвнению с первой поездкой нa диaметрaх. Опрос проводился при помощи интервью нa стaнциях МЦД и пересaдочных стaнциях метро, по телефону и посредством SMS», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в опросах приняли участие около 10 тысяч человек.

Уточняется, что опросы пассажиров МЦД проводились ежедневно с момента запуска проекта прямо на станциях. У граждан узнавали мнение о поездке, а также получали предложения по улучшению проекта. Изначально самыми частыми замечаниями были увеличить количество мест и контролировать расписание.

На данный момент уже решен один из ключевых вопросов совместными усилиями с РЖД - количество мест в сутки увеличилось более чем на миллион. В пресс-службе пояснили, что главными причинами повышения комфорта поездки стали как раз увеличение составности поездов и появление дополнительных мест в вагонах.

«Теперь существенно улучшилось соблюдение грaфикa движения. Выполнения рaсписaния мы будем добивaться от перевозчикa, компaнии ЦППК - это требовaние четко прописaно в контрaкте, зaключенном с ЦППК прaвительством Москвы и Московской облaсти», - добавили в ведомстве.

