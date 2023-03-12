Пассажира задержанного на 3 часа самолета в Петербурге увезли на «скорой»

Одного из пассажиров самолета, который должен выполнить рейс Санкт-Петербург – Калининград и вылет которого задержали более чем на три часа, увезли медики, сообщает «РНЕ ТВ».

Аэропорт Пулково опроверг НСН сообщения об аварийной посадке самолета

Согласно онлайн-расписанию, лайнер должен был вылететь 11 марта в 18:55, но после время вылета начало переноситься. В пресс-службе Пулково заявили, что вылет рейса задержан по решению авиакомпании «Победа».

Ранее самолет рейса Санкт-Петербург — Ижевск вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:АвиацияСанкт-Петербург
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