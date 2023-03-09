Транспортная прокуратура проверит инцидент с посадкой самолета в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после посадки самолета в Пулково из-за технической неисправности, сообщило ведомство.

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По предварительным данным, сегодня, 9 марта, самолет рейса Санкт-Петербург - Ижевск вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Никто из находившихся на борту 88 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал.

Сейчас идет подготовка резервного самолета для отправки пассажиров, заключили в ведомстве.

Ранее пресс-служба аэропорта Пулково в комментарии НСН опровергла сообщения СМИ об аварийной посадке самолета.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СамолетыСанкт-ПетербургПрокуратураПулковоДвигатели
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