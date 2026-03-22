Белый дом: В аэропортах США царит хаос из-за шатдауна
В американских аэропортах царит хаос в связи с продолжающимся шатдауном министерства внутренней безопасности (DHS). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
По данным Белого дома, из-за приостановки финансирования более 400 тысяч сотрудников администрации транспортной безопасности (TSA) были вынуждены уйти или не выходить на работу, что привело к финансовым потерям в размере около 2,5 миллиарда долларов. Ведомство напрямую связывает эти последствия с шатдауном DHS.
Само министерство внутренней безопасности опубликовало в соцсети X видео с масштабными очередями в аэропортах страны. В публикации отмечается, что время прохождения досмотра значительно увеличилось именно из-за закрытия ведомства и призвало немедленно возобновить его работу.
Министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в ряде аэропортов не хватает 30–40% сотрудников TSA. Он добавил, что министерство транспорта обращается ко всем работникам с просьбой вернуться на рабочие места, обещая выплатить заработную плату за весь пропущенный период.
В ноябре прошлого года в США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Белый дом: В аэропортах США царит хаос из-за шатдауна
- Минфин США: Россия получит до $2 млрд бюджетных доходов от ослабления санкций
- Минобороны: Силы ПВО за 2 часа сбили 60 украинских БПЛА
- NASA сообщило неполадке с антенной на корабле «Прогресс МС-33»
- Шаман: Первый пункт райдера - портрет Путина в гримерке
- Орбан: Конфликт на Украине разорит Европу
- Роскосмос: Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов
- Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 97 украинских БПЛА
- Иранские военные заявили о перехвате F-15 над южным побережьем страны
- «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ