Белый дом: В аэропортах США царит хаос из-за шатдауна

По данным Белого дома, из-за приостановки финансирования более 400 тысяч сотрудников администрации транспортной безопасности (TSA) были вынуждены уйти или не выходить на работу, что привело к финансовым потерям в размере около 2,5 миллиарда долларов. Ведомство напрямую связывает эти последствия с шатдауном DHS.

Само министерство внутренней безопасности опубликовало в соцсети X видео с масштабными очередями в аэропортах страны. В публикации отмечается, что время прохождения досмотра значительно увеличилось именно из-за закрытия ведомства и призвало немедленно возобновить его работу.

Министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в ряде аэропортов не хватает 30–40% сотрудников TSA. Он добавил, что министерство транспорта обращается ко всем работникам с просьбой вернуться на рабочие места, обещая выплатить заработную плату за весь пропущенный период.

В ноябре прошлого года в США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».