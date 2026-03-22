Минфин США: Россия получит до $2 млрд бюджетных доходов от ослабления санкций

По словам Бессента, анализ американского ведомства показал, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия сможет получить, составит $2 млрд. Министр подчеркнул, что эта цифра эквивалентна всего лишь одному дню российского бюджета.

Такое решение, по его словам, было принято для стабилизации мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Бессент пояснил, что если цены на баррель нефти вырастут до $150, то Россия получит значительно больше доходов.

Ослабление санкций произошло 12 марта 2026 года и оформлено в виде генеральной лицензии № 134A. Документ разрешает продажу и доставку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры по состоянию на указанную дату. Лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

Ранее Индонезия заявила о готовности закупать нефть из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».