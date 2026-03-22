Минобороны: Силы ПВО за 2 часа сбили 60 украинских БПЛА
Вечером 22 марта российские силы ПВО за 2 часа сбили 60 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 18:00 до 20:00 часов по Москве.
В минобороны уточнили, что больше всего - 33 беспилотника - были сбиты над Брянской областью, еще 14 - над Смоленской. В министерстве добавили, что 7 БПЛА были ликвидированы над Новгородской областью, 3 - над Ленинградской, 2 - над Тверской и один над Курской.
Ранее в минобороны сообщили, что днем 22 марта силы ПВО за 5 часов сбили 97 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
