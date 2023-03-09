СМИ: В Пулково аварийно сел самолет из-за отказа двигателя
Самолет, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Ижевск, совершил аварийную посадку в Пулково из-за отказа двигателя, сообщают СМИ.
По данным 78 канала, в двигатель попало три птицы. Пассажиры авиакомпании Ижавиа видели огненный выхлоп в двигателе.
Никто из 88 пассажиров и 4 членов экипажа самолёта не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета, работа воздушной гавани была приостановлена.
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