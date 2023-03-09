СМИ: В Пулково аварийно сел самолет из-за отказа двигателя

По данным 78 канала, в двигатель попало три птицы. Пассажиры авиакомпании Ижавиа видели огненный выхлоп в двигателе.

Никто из 88 пассажиров и 4 членов экипажа самолёта не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета, работа воздушной гавани была приостановлена.



