СК объяснил происхождение миллиардов полковника Захарченко

13 января 202011:46

Экс-сотрудник антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко мог ежемесячно получать взятки за покровительство бизнесу. Об этом заявил зампредседателя Следственного комитета (СК) РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

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По его словам, сейчас обстоятельства этого преступления всё ещё устанавливаются. Однако собранные доказательства уже позволяют сделать вывод о коррупционном происхождении средств на сумму в 8 миллиардов рублей, обнаруженных у Захарченко, добавил представитель СК.

Первоначально Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей. Впоследствии суд снизил срок наказания до 12 лет и шести месяцев, исключив из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», передавал RT. В середине ноября экс-полковника этапировали в колонию.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Полковник ЗахарченкоКоррупция