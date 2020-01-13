СК объяснил происхождение миллиардов полковника Захарченко

По его словам, сейчас обстоятельства этого преступления всё ещё устанавливаются. Однако собранные доказательства уже позволяют сделать вывод о коррупционном происхождении средств на сумму в 8 миллиардов рублей, обнаруженных у Захарченко, добавил представитель СК.

Первоначально Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей. Впоследствии суд снизил срок наказания до 12 лет и шести месяцев, исключив из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», передавал RT. В середине ноября экс-полковника этапировали в колонию.

