Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за отказа надевать маску
Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в туалете из-за отказа надевать медицинскую маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, инцидент произошел в московском аэропорту в Шереметьево, прилетевшем из Мальдив. Чтобы урегулировать ситуацию были вызваны сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В целях борьбы с коронавирусной инфекции пассажиры авиакомпании обязаны соблюдать марочный режим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Лукашенко: Будущие главы Белоруссии уже «практически видны»
- Лайнер Emirates экстренно сел в Петербурге
- ВОЗ: Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей нет
- Курс доллара превысил 77 рублей
- Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за отказа надевать маску
- Emirates приостановила полеты в США из-за развертывания сетей 5G
- В ВОЗ призвали к бдительности из-за возможности новых вариантов COVID
- В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек
- ВОЗ: В мире за неделю зафиксировано 18 млн случаев коронавируса
- Кандидат в президенты Франции намерен вывести страну из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru