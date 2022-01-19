Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за отказа надевать маску

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в туалете из-за отказа надевать медицинскую маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел в московском аэропорту в Шереметьево, прилетевшем из Мальдив. Чтобы урегулировать ситуацию были вызваны сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В целях борьбы с коронавирусной инфекции пассажиры авиакомпании обязаны соблюдать марочный режим.









