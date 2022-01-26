Пашинян заболел коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что премьер-министр продолжит работу удаленно.



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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:АрменияКоронавирусНикол Пашинян
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