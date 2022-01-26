Пашинян заболел коронавирусом
26 января 202211:42
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
«Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Премьер самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что премьер-министр продолжит работу удаленно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru