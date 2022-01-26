Пашинян заболел коронавирусом

Совфед одобрил законы об индексации пенсий на 8,6% и пожизненно заключении педофилов Правительство Италии просило бизнес отказаться от беседы с Путиным ФСИН требует заменить брату Навального условный срок на реальный В Казахстане покончил с собой топ-менеджер компании дочки Назарбаева Циципас вышел в 1/2 финала Australian Open