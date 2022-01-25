ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 350 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 350 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

Во Франции за сутки коронавирусом заразились более полумиллиона человек

Число смертельных случаев превысило 5,6 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн - в начале января текущего года. Максимум за пандемию суточный прирост - 4 млн заражений - был зафиксирован 20 января.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 70 млн), Индии (более 39 млн) и Бразилии (более 24 млн).

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ФОТО: pixabay.com
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