ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 350 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 350 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 5,6 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн - в начале января текущего года. Максимум за пандемию суточный прирост - 4 млн заражений - был зафиксирован 20 января.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 70 млн), Индии (более 39 млн) и Бразилии (более 24 млн).
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11,2 млн+67 809 / сут.
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327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru