Лисовец раскритиковал новый стандарт школьной формы в России

Соответствующая госстандарту новая школьная форма в России получилось старомодной. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

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По его мнению, форма для мальчиков «откидывает в Советский Союз», а для девочек – «в какой-то образ старой девы пятидесятых годов».

Лисовец отметил, что в 2025-ом году такой стандарт может вызвать лишь «ухмылку и улыбку».

«Мне кажется, сегодня молодёжь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более лёгкой», - заключил он.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что новый ГОСТ на школьную форму позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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