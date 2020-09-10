Пашаев: Приговор Ефремову отменят
Приговор Михаилу Ефремову отменят в кассационной инстанции. С таким заявлением выступил адвокат Эльман Пашаев. Он подчеркнул, что надеется «по закону развалить» это дело в кассационной инстанции или Верховном суде РФ. Кроме того, оно добавил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно.
К слову, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович накануне заявила, что актер недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева. По словам Ефремова, которые привели в ОНК, Пашаев «ни в коем случае» не будет защищать в апелляции.
Также артист, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых защитников, отмечает Ura.ru.
«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.
Напомним, Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Между тем, телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН выразила согласие с приговором суда.
«Он должен был получить реальный срок. Перед законом все должны быть равны», - подчеркнула Собчак.
Однако она считает, что Ефремов имел все шансы получить меньший срок.
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