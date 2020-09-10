Пашаев: Приговор Ефремову отменят

Приговор Михаилу Ефремову отменят в кассационной инстанции. С таким заявлением выступил адвокат Эльман Пашаев. Он подчеркнул, что надеется «по закону развалить» это дело в кассационной инстанции или Верховном суде РФ. Кроме того, оно добавил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно.

К слову, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович накануне заявила, что актер недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева. По словам Ефремова, которые привели в ОНК, Пашаев «ни в коем случае» не будет защищать в апелляции.

Также артист, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых защитников, отмечает Ura.ru.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.