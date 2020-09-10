Пашаева официально признали нарушителем адвокатской этики
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров подтвердил, что квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях Эльмана Пашаева, об этом пишет ТАСС. Адвокат, напомним, представлял интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Шаров подчеркнул, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания действительно нашла дисциплинарный проступок в его действиях. По его словам, комиссия, в первую очередь, оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии. При этом, вице-президент Федеральной палаты адвокатов добавил, что пока рано говорить о том, какое конкретное действие Пашаева комиссия посчитала нарушением.
К слову, ранее Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ, отмечает телеканал 360. Также адвокат заявил, что осуществлял защиту актера Михаила Ефремова по делу о ДТП бесплатно.
Ранее Михаил Ефремов, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых адвокатов. Подробностями артист поделился с членами Общественной наблюдательной комиссии.
«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.
Источник также сообщил, что жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, однако пока с выбором она не определилась. Накануне актер, осужденный за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет.
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