Пашаева официально признали нарушителем адвокатской этики

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров подтвердил, что квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях Эльмана Пашаева, об этом пишет ТАСС. Адвокат, напомним, представлял интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Шаров подчеркнул, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания действительно нашла дисциплинарный проступок в его действиях. По его словам, комиссия, в первую очередь, оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии. При этом, вице-президент Федеральной палаты адвокатов добавил, что пока рано говорить о том, какое конкретное действие Пашаева комиссия посчитала нарушением.

К слову, ранее Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ, отмечает телеканал 360. Также адвокат заявил, что осуществлял защиту актера Михаила Ефремова по делу о ДТП бесплатно.