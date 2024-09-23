Пашаев обжаловал свой арест
23 сентября 202419:22
Находящийся в СИЗО и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере экс-адвокат Эльман Пашаев обжаловал свой арест. Об этом сообщила пресс-служба Московского гарнизонного военного суда.
Суд, избравший бывшему юристу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, зарегистрировал апелляционную жалобу Пашаева.
По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что сможет помочь Блиновским уйти от наказания за неуплату налогов. Отмечается, что Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru