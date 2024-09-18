Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева до 15 ноября

Военный гарнизонный суд Москвы арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он будет находиться в СИЗО до 15 ноября, сообщило РИА Новости.

От Ефремова до Блиновских: Пашаева задержали за мошенничество и взятку

Экс-юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что сможет помочь Блиновским уйти от наказания за неуплату налогов. Отмечается, что Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что Пашаев сможет избежать лишения свободы в случае слабой доказательной базы.

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ФОТО: РИА Новости
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