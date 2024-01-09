Пасечник: В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас

По его словам, на время выполнения инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, которые проживали в радиусе километра от места падения авиабомбы.

«Авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает», - написал он.

Ранее Пасечник заявил, что при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил РФ произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

