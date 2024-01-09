Пасечник: В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что нештатно сошедший над Рубежным авиационный боеприпас был обезврежен военными сапёрами.
По его словам, на время выполнения инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, которые проживали в радиусе километра от места падения авиабомбы.
«Авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает», - написал он.
Ранее Пасечник заявил, что при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил РФ произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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