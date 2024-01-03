Под Воронежем из-за аварийного схода боеприпаса пострадали четыре человека
Четыре человека обратились за медицинской помощью после аварийного схода боеприпаса в поселке Петропавловка Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
«За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», - написал он.
По словам Гусева, люди обращаются в том числе за психологической помощью.
Власти приняли решения построить девять домов взамен разрушенного жилья. Губернатор пообещал, что здания возведут быстро и качественно.
Нештатный сход боеприпаса произошел 2 января. По данным Министерства обороны, повреждения получили несколько домов, отмечает «Радиоточка НСН».
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