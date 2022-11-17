Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в настоящее время эвакуация жителей региона не обсуждается, сообщает РИА Новости.

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Он выразил уверенность, что до какого-либо перемещения «дело не дойдёт»

«На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может... ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт», - подчеркнул чиновник..

Ранее Пасечник заявил, что примерно 1% территории ЛНР не находится под контролем ВС России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЭвакуацияЛНР
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