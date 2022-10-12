Партия «Новые люди» предложила создать должность военного омбудсмена

Фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий создание должности уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих, сообщает пресс-служба партии.

Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

По мнению авторов документа, необходимость в военном омбудсмене обусловлена «широким распространением неправомерного призыва на военную службу».

Глава партии Алексей Нечаев заявил, что в настоящее время «нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает Родину».

«Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно... Если мобилизуемые и призываемые на фронт будут уверены в своих правах, это не только успокоит общество, но и повысит боеспособность и эффективность войск», - прдчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при проведении частичной мобилизации наблюдается «достаточно бестолковщины», пишут «Известия».

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ФОТО: Партия "Новые Люди"
ТЕГИ:ВоеннослужащиеОмбудсменГосдумаЗаконопроектМобилизация
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