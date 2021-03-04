Партия «Коммунисты России» выступила с инициативой дарить россиянкам 13-ю зарплату на 8 Марта
Партия «Коммунисты России» обратилась к депутатам Госдумы с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в Международный женский день, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦК партии Максима Сурайкина.
Как предполагается, инициатива затронет предприятия всех форм собственности. В случае одобрения данного законопроекта, Россия станет первой в мире страной, где женщина к 8 Марта получает от государства подарочные меры социальной поддержки.
Сурайкин также считает, что аналогичную меру социальной поддержки можно предусмотреть и для мужчин к 23 февраля.
Ранее аналитики выяснили, что праздновать 8 Марта россиянки предпочитают в кинотеатрах или же отправляться в путешествие. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в интервью НСН призналась, что с удовольствием уехала бы отдыхать в Международный женский день, и ей неважно куда, а важно с кем.
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