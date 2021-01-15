Партия из 10 млн использованных медицинских перчаток доставлена в Москву

В Москву поставили партию из 9,9 миллионов пар использованных медицинских одноразовых перчаток из винила. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

В прокуратуре отметили, что поставка бывших в употреблении медицинских изделий незаконна, а их использование могло привести к массовым заболеваниям людей.

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Ведомство не уточнило название поставщика и компании, которая закупала перчатки. Столичная прокуратура по факту случившегося возбудила уголовное дело по статье нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).



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ФОТО: pixabay.com
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