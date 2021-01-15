Партия из 10 млн использованных медицинских перчаток доставлена в Москву

В Москву поставили партию из 9,9 миллионов пар использованных медицинских одноразовых перчаток из винила. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

В прокуратуре отметили, что поставка бывших в употреблении медицинских изделий незаконна, а их использование могло привести к массовым заболеваниям людей.