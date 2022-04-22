Партии «Яблоко» отказали в проведении шествия в Москве 1 мая

Московские власти Москвы отказали организаторам в проведении публичного мероприятия 1 мая в связи введённым из-за коронавируса запретом на проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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В сообщении говорится, что в уведомлении, которое поступило в столичное правительство, говорилось о четырёхчасовом публичном мероприятии в форме шествия, с указанием нескольких возможных маршрутов, «с количеством участников до 30 тысяч человек».

Как сообщает «Интерфакс», региональные отделения партии «Яблоко» подали заявки на проведение первомайских демонстраций не только в Москве, но и, например, в Новосибирске, где также получили отказ из-за коронавирусных ограничений.

Ранее председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию действий ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Москва1 МаяПартия "яблоко"
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