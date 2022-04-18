Псковского политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России

Основанием для штрафа стал репост пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала.

Также на 30 тысяч рублей была оштрафована супруга политика Жанна Шлосберг, за размещение на своей странице в соцсети «Вконтакте» информации, направленной на дискредитацию российской армии.

Ранее десятки проукраинских активистов пришли к редакции газеты Die Welt, протестуя против найма изданием на работу бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, пишут «Известия».