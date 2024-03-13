В отрасли удивились претензиям ФАС из-за «разных» цен на авиабилеты
Роман Гусаров заявил НСН, что во всем мире билеты стоят дороже в несколько раз, если покупать их в последний момент.
Во всем мире авиабилеты стоят дороже в несколько раз, если покупать их в последний момент, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН. Он отметил, что в этом есть элемент социальной справедливости.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании S7 («Сибирь»), так как перевозчик продавал билеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. До этого антимонопольное ведомство подготовило предложения по стоимости авиабилетов для жителей туристических регионов, а перед Новым годом — способствовало удешевлению перелетов на праздничные даты.
«Суть претензий ФАС непонятна, так как система ценообразования в авиации во всем мире динамическая. В основе – спрос и предложение. У нас нет монополизма, мы находимся в рынке, есть конкуренция. Когда низкий сезон и низкий спрос, цены минимальны. Если до рейса еще два-три месяца, цена минимальна, а с приближением активного сезона цены начинают расти. В последний момент покупать дорого. Все авиакомпании так продают билеты, это нормально», - объяснил он.
По его словам, ФАС может добиться того, что все билеты будут продаваться по средней стоимости – тогда дешевых билетов вообще не останется.
«В этом есть и момент социальной справедливости. Есть люди, которые экономят – пенсионеры, студенты. Они свои путешествия планируют заранее, за месяца три. В таком случае они получают самые дешевые билеты. А есть люди, которые не особо в этом нуждаются, они могут купить билеты и подороже в последний момент. Получается, этот человек субсидирует полет этого пенсионера. Если ФАС будет настаивать, мы откажемся от рынка, тогда будет средняя цена – не будет дорогих, но и не будет дешевых билетов. Малоимущие просто не увидят дешевые билеты, будет всегда одна цена. Не знаю, какой цели добивается ФАС. Если брать статистику и полеты по России, по итогу 2023 года средний чек оказался буквально на несколько процентов выше, чем в 2022 году», - подытожил собеседник НСН.
Цены на авиабилеты экономкласса при перелетах внутри России увеличились в январе 11,2%, сообщил ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, передает «Радиоточка НСН».
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