В отрасли удивились претензиям ФАС из-за «разных» цен на авиабилеты

«Суть претензий ФАС непонятна, так как система ценообразования в авиации во всем мире динамическая. В основе – спрос и предложение. У нас нет монополизма, мы находимся в рынке, есть конкуренция. Когда низкий сезон и низкий спрос, цены минимальны. Если до рейса еще два-три месяца, цена минимальна, а с приближением активного сезона цены начинают расти. В последний момент покупать дорого. Все авиакомпании так продают билеты, это нормально», - объяснил он.

По его словам, ФАС может добиться того, что все билеты будут продаваться по средней стоимости – тогда дешевых билетов вообще не останется.

«В этом есть и момент социальной справедливости. Есть люди, которые экономят – пенсионеры, студенты. Они свои путешествия планируют заранее, за месяца три. В таком случае они получают самые дешевые билеты. А есть люди, которые не особо в этом нуждаются, они могут купить билеты и подороже в последний момент. Получается, этот человек субсидирует полет этого пенсионера. Если ФАС будет настаивать, мы откажемся от рынка, тогда будет средняя цена – не будет дорогих, но и не будет дешевых билетов. Малоимущие просто не увидят дешевые билеты, будет всегда одна цена. Не знаю, какой цели добивается ФАС. Если брать статистику и полеты по России, по итогу 2023 года средний чек оказался буквально на несколько процентов выше, чем в 2022 году», - подытожил собеседник НСН.

Цены на авиабилеты экономкласса при перелетах внутри России увеличились в январе 11,2%, сообщил ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, передает «Радиоточка НСН».

