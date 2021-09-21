Адвокат оценил действия пермского лектора-фаталиста: суд не грозит

В свою очередь, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что преподаватель принял единственно верное решение из всех возможных.

«На самом деле он сделал вещь, которая была очень важна – продолжал преподавать и не поддался панике. Когда все в таком состоянии, начинается давка. Мы получили большое количество людей, которые пострадали просто из-за того, что они были в этой давке. Поэтому преподаватель, конечно, поступил очень мужественно и разумно», - подчеркнул психолог.

Напомним, утром в понедельник, 20 сентября, один из студентов устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате трагедии, по данным СК, погибли шесть человек, еще 28 человек пострадали.

