Адвокат оценил действия пермского лектора-фаталиста: суд не грозит
В действиях преподавателя, который продолжил лекцию во время стрельбы в университете в Перми, состава преступления нет, уверен Денис Широков.
Действия преподавателя университета в Перми Олега Сыромятникова, который продолжил занятие по истории русской литературы даже тогда, когда в вузе началась стрельба, нельзя квалифицировать, как оставление в опасности. Такую оценку в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал адвокат Денис Широков.
«Оставление в опасности предполагает, что человек либо поставил в такую опасность лиц, либо был обязан оказать помощь. Я думаю, что в данном случае преподаватель не относится к тем лицам, которые обязаны эвакуировать, предпринимать какие-то меры. На него, как мне кажется, не возлагается таких обязанностей. Хотя, конечно, нужно смотреть должностные инструкции. Но, насколько я знаком с примерными обязанностями преподавательского состава, думаю, что он такие меры не обязан предпринимать. Я думаю, что здесь нет какой-то уголовной квалификации. Можно говорить о моральных или ещё каких-то оценках его действий, но никаких преступных событий, на мой взгляд, в этом не произошло. Никто не пострадал в результате этого, человек выполнял свою работу. Может быть, он нарушил правила действий при ЧС? В этом случае работодатель может принять к нему какие-то дисциплинарные меры по поводу неверных действий при опасности», - завил собеседник НСН.
Отвечая на вопрос о том, могут ли студенты подать в суд на преподавателя, который продолжал лекцию во время стрельбы, адвокат задал встречный вопрос: «В связи с чем?».
«Какой им вред причинён? Если только о каких-то моральных страданиях они захотят заявить. За компенсацией (пойдут в суд – прим .НСН) возможно. Но я, честно говоря, с таким в практике не сталкивался. Это уже из области фантастики в нашем праве», - заключил эксперт.
В свою очередь, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что преподаватель принял единственно верное решение из всех возможных.
«На самом деле он сделал вещь, которая была очень важна – продолжал преподавать и не поддался панике. Когда все в таком состоянии, начинается давка. Мы получили большое количество людей, которые пострадали просто из-за того, что они были в этой давке. Поэтому преподаватель, конечно, поступил очень мужественно и разумно», - подчеркнул психолог.
Напомним, утром в понедельник, 20 сентября, один из студентов устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате трагедии, по данным СК, погибли шесть человек, еще 28 человек пострадали.
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