В российских вузах появится 23 тысячи новых бюджетных мест
9 сентября 202109:51
Количество бюджетных мест в российских вузах с 2022 года увеличится на 23 тысячи. Об этом об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Больше всего новых бюджетных мест выделено на IT-специальности – 11 тысяч. Еще 5975 бесплатных мест отдадут будущим инженерам. Для будущих медиков выделят дополнительно 6057 бюджетных мест.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал количество студентов и сотрудников вузов, привитых от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- В Москве новорожденную девочку нашли в мусоропроводе
- СМИ: Жертвами взрыва газа в Ногинске стали 7 человек
- Убившему жену-блогера уральцу дали восемь лет колонии
- В российских вузах появится 23 тысячи новых бюджетных мест
- Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение
- В Роскосмосе оценили состояние систем на МКС после задымления
- Центробанк предложил изменить порядок вступления в силу законов в России
- Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
- В России запустили эксперимент по использованию цифровой копии СТС
- Две 13-летние девочки пропали в Красноярском крае
8 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru