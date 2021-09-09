В российских вузах появится 23 тысячи новых бюджетных мест

Количество бюджетных мест в российских вузах с 2022 года увеличится на 23 тысячи. Об этом об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Больше всего новых бюджетных мест выделено на IT-специальности – 11 тысяч. Еще 5975 бесплатных мест отдадут будущим инженерам. Для будущих медиков выделят дополнительно 6057 бюджетных мест.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал количество студентов и сотрудников вузов, привитых от коронавируса.

