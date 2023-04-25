Парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая
Парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале мэра столицы Сергей Собянина.
В течение трех праздничных дней бесплатно парковаться можно на всех улицах города.
«30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час», — отмечается в сообщении.
При этом парковки со шлагбаумом продолжат работу по обычным тарифам.
Между тем в Гидрометцентре сообщили, что 1 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, температура воздуха днем будет достигать 18°C, пишет Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru