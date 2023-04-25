Парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

В течение трех праздничных дней бесплатно парковаться можно на всех улицах города.

«30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час», — отмечается в сообщении.

При этом парковки со шлагбаумом продолжат работу по обычным тарифам.

Между тем в Гидрометцентре сообщили, что 1 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, температура воздуха днем будет достигать 18°C, пишет Газета.ру.

