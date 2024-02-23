Парковка в Москве будет бесплатной до 24 февраля
23 февраля 202401:33
Парковка на всех московских улицах становится бесплатной до 24 февраля в честь Дня защитника Отечества, сообщил в Тelegram глава города Сергей Собянин.
По его словам, 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.
Ранее стало известно, что музей Победы в Москве в День защитника Отечества предоставит мужчинам и детям до 14 лет возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru