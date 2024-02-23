Парковка в Москве будет бесплатной до 24 февраля

Парковка на всех московских улицах становится бесплатной до 24 февраля в честь Дня защитника Отечества, сообщил в Тelegram глава города Сергей Собянин.

«Носки в банке и мини-бар»: Названы необычные подарки мужчинам к 23 февраля

По его словам, 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Ранее стало известно, что музей Победы в Москве в День защитника Отечества предоставит мужчинам и детям до 14 лет возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Транспорт23 ФевраляМоскваПарковка

Горячие новости

Все новости

партнеры