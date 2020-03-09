Парк «Остров Мечты» позитивно оценили 90% посетителей
89% «Острова мечты» посетителей порекомендуют времяпрепровождение в русском Диснейленду друзьям, знакомым и коллегам.
Согласно проведенному опросу, 89% россиян, побывавших в парке развлечений на выходных, остались довольны досугом. Негативные отзывы оставили всего 3% опрошенных. Ещё 8% затруднились с оценкой.
Твёрдую пятёрку по 5-балльной шкале отечественному Диснейленду поставили Половина 54% посетителей. Ещё 33% оценивают комплекс как «хороший», 9% - на троечку. В среднем, «Остров мечты» набрал 4,37 балла.
Отмечается, что парк развлечений улучшит и без того качественную работу после открытия всех аттракционов и анимационных программ.
Напомним, 27 февраля на открытии «Острова мечты» побывали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми посетителями парка в этот день стали воспитанники детских домов и многодетные семьи. Для всех посетителей «Остров мечты» открыл двери 29 февраля.
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