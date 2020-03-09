Парк «Остров Мечты» позитивно оценили 90% посетителей

Твёрдую пятёрку по 5-балльной шкале отечественному Диснейленду поставили Половина 54% посетителей. Ещё 33% оценивают комплекс как «хороший», 9% - на троечку. В среднем, «Остров мечты» набрал 4,37 балла.

Отмечается, что парк развлечений улучшит и без того качественную работу после открытия всех аттракционов и анимационных программ.

Напомним, 27 февраля на открытии «Острова мечты» побывали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми посетителями парка в этот день стали воспитанники детских домов и многодетные семьи. Для всех посетителей «Остров мечты» открыл двери 29 февраля.

