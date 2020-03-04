Тематический парк развлечений «Остров мечты» понравился москвичам

Парком развлечений «Остров мечты» остались довольны 90% посетителей, успевших побывать там. Об этом сообщил председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев, передает АГН «Москва».

По его словам, в парк пришло больше посетителей, чем ожидалось. Например, за первые два дня работы его посетили порядка 150 тыс. человек, а в день открытия - 87 тыс.

Муцоев напомнил, что парк был построен в кратчайшие сроки. Недочетов при этом не избежать, учесть их можно только после того, как начнешь управлять проектом.

«Остров мечты» построен на месте заброшенного парка 60-летия Октября в Нагатинской пойме.

27 февраля на его открытии побывали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми посетителями парка в этот день стали воспитанники детских домов и многодетные семьи. Для всех посетителей «Остров мечты» открыл двери 29 февраля.

