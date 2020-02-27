Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров Мечты»

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в четверг тематический парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

Градоначальник напомнил главе государства, что парк построен на бывшей территории завода ЗИЛ. Он входит в проект реновации бывших промзон, сообщает АГН «Москва».

По словам Собянина, бывший завод занимает территорию в 600 га, он разбит на четыре зоны. Изюминкой этой территории стал гигантский тематический парк. Это самый большой крытый парк в мире.

«Остров мечты» был построен инвесторами всего за три года, сообщает РЕН ТВ. В нем находятся 27 аттракционов. В том числе такие, которые не имеют аналогов в России и в Европе, например, башня падения с использованием медиаэффектов, горка с VR-технологиями.

Первыми посетителями парка стали воспитанники детских домов и многодетные семьи. Для всех посетителей «Остров мечты» откроется 29 февраля.



