Парады Победы 24 июня не состоятся в Пензе и Якутске

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил о переносе даты проведения парада Победы с 24 июня на более поздний срок. Об этом он объявил в понедельник по видеосвязи, пишут местные СМИ. По словам главы региона, решение принято ради сохранения здоровья людей: эпидемиологическая обстановка в регионе пока неспокойная.

Собянин призвал россиян не ходить на парад Победы

Из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не состоится 24 июня и в Якутске, передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики Якутия Афанасия Владимирова. Режим самоизоляции в регионе будет продлён до 21 июня.

От проведения парада Победы 24 июня уже отказались более 10 российских городов. В Их числе Ярославль, Белгород, Курск, Саранск, Псков, Пермь, Нижний Тагил, Оренбург, Орёл, Петропавловск-Камчатский и Челябинск.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Андрей Шапран
ТЕГИ:РегионыКоронавирусПарад Победы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры