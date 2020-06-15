Парады Победы 24 июня не состоятся в Пензе и Якутске

Из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не состоится 24 июня и в Якутске, передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики Якутия Афанасия Владимирова. Режим самоизоляции в регионе будет продлён до 21 июня.

От проведения парада Победы 24 июня уже отказались более 10 российских городов. В Их числе Ярославль, Белгород, Курск, Саранск, Псков, Пермь, Нижний Тагил, Оренбург, Орёл, Петропавловск-Камчатский и Челябинск.

