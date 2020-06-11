Собянин призвал россиян не ходить на парад Победы

Власти Москвы не рекомендуют горожанам выходить из дома в День России и на парад Победы. На данный момент все массовые мероприятия все еще запрещены. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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По его словам 12 и 24 июня запланированы официальные мероприятия, но большинству жителей необходимо оставаться дома и посмотреть все по телевизору.

«Никакой массовки не должно быть», - сказал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется ближе к зиме.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Сергей СобянинПарад Победы
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