Собянин призвал россиян не ходить на парад Победы

По его словам 12 и 24 июня запланированы официальные мероприятия, но большинству жителей необходимо оставаться дома и посмотреть все по телевизору.

«Никакой массовки не должно быть», - сказал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется ближе к зиме.

