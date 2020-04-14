В Москве умерли еще 13 пациентов с диагнозом «коронавирус»

В Москве скончались еще 13 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и двусторонней пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Москвы.

Отмечается, что пациенты находились в возрасте от 29 до 80 лет. Двадцатидевятилетняя девушка страдала синдромом дауна. У большинства скончавшихся имелись хронические заболевания, в частности, хронический бронхит, гипертонию, кардиосклероз, сахарный диабет.

Напомним, за минувшие сутки в столице выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве, по данным оперштаба, известно о 11513 заболевших.

