Архив проект «Лица Победы» представят в тематическом зале Музея Победы

Проект стартовал в начале марта 2020 года. Сначала пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии военных лет с изображениями родных и их сослуживцев. А со 2 мая в архиве заработала система распознавания лиц. Узнать подробности и стать участником проекта можно на официальной странице архива.

Добавим, архив проекта будет передан на хранение во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», чтобы увековечить подвиг поколения, которое победило нацизм. Увидеть снимки можно будет в тематическом зале в Музее Победы в Москве.

Ранее НСН писала, что подавляющее большинство россиян, а именно 82%, считают необходимым проведение акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн и трансляцию фотографии участников войны и их родственников на медиаэкранах страны. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, 93% респондентов считают День Победы общим праздником для всех россиян. Мнения о том, что он только для ветеранов, придерживаются лишь 6% опрошенных. Проведение «Минуты молчания» считают обязательным 94% опрошенных. А 69% одобряют акцию с включением фонариков в окнах домов в память о погибших – она состоится в этом году впервые.

