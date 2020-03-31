Большинство ветеранов получат выплаты ко Дню Победы в середине апреля

Большинство ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 и 50 тысяч рублей к середине апреля. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Там подчеркнули, что половина выплат будет доставлена до 10 апреля. А к середине месяца деньги получит большинство ветеранов.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременные выплаты к 75-й годовщине Победы в получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и тружеников тыла.