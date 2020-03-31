Большинство ветеранов получат выплаты ко Дню Победы в середине апреля

Большинство ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 и 50 тысяч рублей к середине апреля. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Там подчеркнули, что половина выплат будет доставлена до 10 апреля. А к середине месяца деньги получит большинство ветеранов.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременные выплаты к 75-й годовщине Победы в получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и тружеников тыла.

Ко Дню Победы столичные ветераны получат от города от 10 до 25 тыс рублей

Между тем, проведение парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, вопрос отмены парада стоит на повестке дня, однако окончательное решение еще не принято. Исходя из этого, подготовка к праздничному мероприятию пока не прекращена.

Песков также не исключил, что парад будет проведён в изменённом формате, не уточнив детали. Он подчеркнул необходимость проявить гибкость в этом вопросе, чтобы отдать должное памяти героизму народа, и, в то же время, не подвергать опасности здоровье людей.


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ФОТО: РИА Новости
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