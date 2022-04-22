Папа Римский заявил о переносе встречи с патриархом Кириллом

Франциск выразил сожаление в связи с таким решением.

«Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — подчеркнул Папа Римский, добавив, что отношения с патриархом сложились «очень хорошие».

В феврале посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщал, что встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей может состояться в июне-июле. Контакты стали бы второй встречей за почти тысячу лет, прошедших с момента раскола церквей.

