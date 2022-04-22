Папа Римский заявил о переносе встречи с патриархом Кириллом
Встреча Папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, которую планировалось провести в июне в Иерусалиме, отложена. Об этом заявил сам предстоятель Римско-католической церкви в интервью аргентинскому изданию La Nacion.
Франциск выразил сожаление в связи с таким решением.
«Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — подчеркнул Папа Римский, добавив, что отношения с патриархом сложились «очень хорошие».
В феврале посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщал, что встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей может состояться в июне-июле. Контакты стали бы второй встречей за почти тысячу лет, прошедших с момента раскола церквей.
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